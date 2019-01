Lukas Weber holt die Goldmedaille

Guter Start ins Sportjahr © Fechtclub

Die Nachwuchsfechter des FC Hardheim-Höpfingen starteten in das Sportjahr 2019. Beim Heidelberger Schlossturnier begannen die Herren in der B-Jugend den Wettbewerb, nachdem sich Leon Weber, Lukas Weber und Phillip Hilpert unter der Aufsicht von Trainer Hubert Heinrichs warmgelaufen hatten.

Im älteren Jahrgang erwischte Phillip Hilpert keinen guten Start und verlor die ersten beiden Gefechte, fing sich dann aber wieder und zog in die Direktausscheidung ein, in der er bis zum Halbfinale ungeschlagen blieb. Am Ende gewann Hilpert trotz des ungünstigen Starts die Bronzemedaille.

Im jüngeren Jahrgang landeten die Brüder Leon und Lukas Weber in derselben Vorrunde, nach einem ausgeglichenen Gefecht gewann Lukas Weber das Duell der Brüder mit 5:4. Beide gelangten ohne Schwierigkeiten in die K.o.-Runde.

Leon Weber holte ebenfalls Bronze, Lukas Weber kämpfte sich mit starken Gefechten bis ins Finale vor, ließ auch dort dem Waldkircher Fechter Springer keine Chance und gewann Gold. Für die Damen startete Katja Breunig, die nach langer Turnierpause wieder auf der Planche stand. Sie gewann in der Vorrunde gleich mehrere Gefechte und zog in die Direktausscheidung ein.

Nach einigen souveränen Gefechten stand sie im Halbfinale Philine Kaltenbach aus Waldkirch gegenüber, der sie trotz Gegenwehr am Ende deutlich unterlag. Trotzdem war sie genau wie Cheftrainer Hubert Heinrichs sehr zufrieden mit ihrer Bronzemedaille im Gesamtklassement und Platz eins in ihrer Altersklasse, „das war heute eine starke Leistung“, gab er zu am Ende Protokoll und bedankte sich auch bei seinem Pflichtkampfrichter David Rödel. he

