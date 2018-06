Madeleine Reuther auf Platz zwei

Anzeige

Mit sieben Startern waren die Igersheimer von der LG Hohenlohe bei den Württembergischen Bestenkämpfen der U14 im Vierkampf stark vertreten. Madeleine Reuther überbot ihre bisherige Bestleistungund belegte damit den zweiten Platz in der Einzelwertung. An Platz auf dem berühmten Treppchen blieb dagegen der Mannschaft wegen Disziplinen ohne Wertung verwehrt.

Ganz sicher und konzentriert absolvierte Madeleine Reuther ihren Wettkampf. Saisonbestleistungen über 75 Meter mit 10,30 Sekunden, Weitsprung von 4,75 Meter, Ballwurf von 43,50 Meter und Hochsprung von 1,40 Meter ergaben in der Summe 1961 Punkte. Von den Anmeldepunkten her hatte Madeleine Reuther eigentlich nur die fünftbeste Vorleistung vorzuweisen. Doch rief sie zum richtigen Moment ihre komplette Leistungsfähigkeit ab. Schließlich belegte sie hinter Samira Huber aus Rottweil, die 2026 Punkte erreichte, bei dieser Württembergischen Meisterschaft den zweiten Platz.

Marie Krug (W13) und Marlene Stegers (W12) blieben jeweils knapp unter ihren bisherigen Bestleistungen. Marie Krug zählte mit zu den besten Weitspringerinnen an diesem Tag. Mit 4,98 Meter hatte sie wieder einen starken Satz in die Grube. Nur Evelyn Sophia Sturm (Schwäbisch Hall) sprang an diesem Tag mit 5,13 Meter noch ein bisschen weiter.