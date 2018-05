Madeleine Reuther siegt deutlich

Anzeige

Eppelheim ist immer ein besonderer Wettkampf. Hier treffen sich Spitzensportler im Nachwuchsbereich aus Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz zu Blockwettkämpfen. Angesichts dieser Konkurrenz haben die dort erzielten Leistungen einen besonderen Stellenwert, da man sich mit anderen Landesverbänden messen kann.

Alle Teilnehmerinnen der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim starteten im Blockwettkampf Sprint/Sprung. Die Disziplinen dieses Blocks sind, neben dem Sprint, der Weitsprung und Hürdenlauf sowie Hochsprung und Speerwurf.

Wer in so einem Wettkampf bestehen will, benötigt ein vielseitiges Training, was unter dem Trainerteam der U16 und U14 in Igersheim gegeben ist, und was auch eindrucksvoll die Ergebnisse von Eppelheim unterstreichen.