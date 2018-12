Mädchen erreichen ihr Ziel

Leichter Regen machte es den Läufern beim Nikolauslauf in Ochsenfurt nicht leicht. Rund 500 Starter begaben sich auf die Strecken. Den Hauptlauf über 7,5 Kilometer gewann Lokalmatador Dominik Karl. Auch bei der Wertung der Frauen stellte der TV Ochsenfurt die Siegerin. Von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim setzte sich besonders Leonhard Burger in Szene. Der Fünfjährige begab sich auf die Strecke über 500 Meter im Lauf der Bambini. Hier starteten die Jahrgänge 2012 bis 2015 gemeinsam.

Langsam mussten die 77 Läufer es bis zur ersten Kurve angehen. Der leichte Regen sorgte an manchen Stellen für Rutschgefahr. Ab der Kurve durften die Kinder dann voll laufen. Burger musste nur Läufer des Jahrgang 2010 an sich vorbeiziehen lassen. Als Zehnter des Laufs erreichte er in 2:33 Minuten das Ziel und war damit schnellster Läufer des Jahrgangs 2013. In diesem Lauf kam die vierjährige Leni Ehrlich nach 3:22 ins Ziel.

Über 1000 Meter lief die achtjährige Mona Menikheim in der Spitzengruppe mit. In 4:12,8 Minuten erreichte sie den fünften Platz. Mit Theresa Kemmer/Würzburg lag nur eine Läuferin des Jahrgangs 2010 mit 0,4 Sekunden vor Mona Menikheim. Alle anderen Läuferinnen gehörten dem Jahrgang 2009 an. In diesem lauf war auch die 2011 geborene Charlotte Quandt am Start. Sie benötigte 4:43,0 Minuten und belegte damit einen Platz im Mittelfeld. Ihr Bruder Elias rutsche aus. Beachtlich, dass er sich dann noch einen Platz im Mittelfeld erkämpfte. Für 1000 Meter benötigte er 4:27,9 Minuten.

Die U12 und U14 wurden über 1,5 Kilometer ins Rennen geschickt. Marie Brand und Alea Menikheim wollten unter den Ersten sein. Und so gingen sie das Rennen an. Nach der ersten Kurve hatten sie die Spitzengruppe immer im Blick und konnten sich vorn mit festsetzten. Auf den letzten Metern konnte sich Marie Brand von Alea Menikheim etwas absetzten. In der Jahrgangswertung belegte Brand in 5:56,8 Minuten den zweiten Platz dahinter landete Menikheim in 6:11,6 Minuten. hl

