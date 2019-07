Männer waren total uneinsichtig

Öhringen/Kupferzell.Gleich zwei Männer musste die Polizei in den vergangenen Tagen im Hohenlohekreis in Gewahrsam nehmen, weil sie völlig uneinsichtig waren. Am Sonntag musste einem Besucher des Hohenloher Weinfestes in Öhringen gegen 1 Uhr ein Platzverweis erteilt werden, weil er sich nicht gebührlich benommen hatte. Da er diesem Verweis nicht nachkommen wollte, wurde der 30-Jährige in Gewahrsam genommen.

Auf dem Polizeirevier entschuldigte der Mann sich für sein Verhalten sogar per Handschlag bei den Beamten und durfte deshalb mit einem Taxi nach Hause fahren. Dachten alle! Doch der junge, uneinsichtige und angetrunkene Mensch dirigierte den Taxifahrer dann doch wieder auf das Weinfest, wo er von Security-Kräften aufgehalten und wieder in Polizeiobhut gegeben wurde.

Am Montagnachmittag fielen einem Zeugen an einer Bushaltestelle in Kupferzell zwei Männer auf, die stark angetrunken waren. Sie warfen Mülleimer um, warfen Steine auf das Wartehäuschen und schlugen so stark gegen das Haltestellenschild, dass daran angeklettete Schildchen abfielen. Danach setzten sie sich in den Linienbus in Richtung Gaisbach, wo sie von der inzwischen alarmierten Polizei erwartet wurden. Da sich die die 34 und 27 Jahre alten Männer einsichtig zeigten und sie mit dem Bus nach Hause fahren wollten, waren die Beamten nachsichtig. Kurz darauf begann der Jüngere des Duos damit, auf gefährliche Weise Autos anzuhalten. Nun war es mit der Geduld der Polizisten vorbei, er musste seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen und erhält eine Gebührenrechnung für Fahrt und Aufenthalt bei der Polizei.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.07.2019