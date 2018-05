Marvin Melzer setzt sich durch

Gute Leistungen zeigten die Hohenloher Geräteturner bei ihren Gau-Einzelmeisterschaften in Öhringen. © Gesper

Bei den Gau-Einzelmeisterschaften der Hohenloher Geräteturner in der Öhringer Römerbadhalle stellten sich 15 Turner ab 12 Jahren den Kampfrichtern, Die Wettkämpfe wurden offen ausgetragen. Die an den Geräten geturnten Übungen gelten gleichzeitig als Einzelmeisterschaft und Qualifikation für die zweite Mannschaft der KTV Hohenlohe. Diese Mannschaft startet ab 31. Januar in der Verbandsliga des

...

Sie sehen 24% der insgesamt 1733 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.01.2015