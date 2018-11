Mehrmals fast die Höchstpunktzahl erreicht

Die Gaueinzelmeisterschaften der Jugend im Main-Neckar-Turngau fanden in Mosbach statt. 135 Mädchen aus den Vereinen Spvgg. Neckarelz, TV Königshofen, TV Mosbach, SV Obrigheim, TSV Tauberbischofsheim, SV Neunkirchen, TV Hardheim und TSG Reisenbach/Mudau gingen in der Pattberghalle an den Start. Dabei wurden Meistertitel in neun Klassen vergeben.

Für die Turnerinnen ab 14/15 Jahren gab es die Möglichkeit, auch Kür zu turnen. Im Gegensatz zu Pflichtübungen, bei denen die Reihenfolge am Barren, Boden, Balken und Sprung fest vorgeschrieben ist, kann sich hier die Turnerin eine Bodenübung individuell nach ihrem Können zusammenstellen. Besonders die Bodenübungen, die auf Musik geturnt werden, weckten dabei das Interesse des Publikums.

Bei den Pflichtübungen galt es, die Schwierigkeitsstufen P5 bis P7 (12/13 Jahre) und P5 bis P8 (14/15 Jahre) zu turnen. In der P7 sind dabei beispielsweise schon Rad auf dem Balken und ein Überschlag am Boden zu zeigen. In der P8 ist ein Flick-Flack zu turnen.

In der Altersklasse W12/13 setzte sich Mara Demmler von der Spvgg. Neckarelz mit 64,10 Punkten gegen acht Konkurrentinnen durch, gefolgt von Lina Schäfer vom TSV Tauberbischofsheim mit 63,15 Punkten und Ira Jonas vom TV Königshofen mit 62,30 Punkten. Die höchste Wertung bekam die Erstplatzierte mit 16,60 Punkten am Sprung. Die zweithöchste Wertung bekam Lina Schäfer aus Tauberbischofsheim am Barren mit 16,25 Punkten.

Im Kürbereich legte Lia Kritz des TSV Tauberbischofsheim einen nahezu fehlerfreien Wettkampf hin und erturnte sich gegen ihre sechs Konkurrentinnen den ersten Platz. Auch ihre Vereinskameradin Hailey -Jean Hörner glänzte mit gut geturnten Übungen und durfte sich über den zweiten Platz erfreuen. Der 3. Platz ging an Luisa Ballweg vom TV Hardheim. Sie zeigte eine sauber geturnte Boden-Kür und bekam von den Kampfrichtern eine Wertung von 11,90 Punkten.

Im Pflichtbereich der Altersklasse W14/15 sicherte sich Anna Barthel vom TV Königshofen den ersten und Lina Meixner von der TSG Reisenbach/Mudau den zweiten Platz. Im Kürbereich in dieser Altersklasse unterscheidet man zwischen LK 3 und LK 4. In LK 3 wurden Bogengänge auf dem Balken geturnt und Rückwärtssalti am Boden. Hier fand ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem ersten und zweiten Platz statt. Nur drei Zehntel Differenz machten den Unterschied. Letztlich durfte sich Alicia Zander vom TSV Tauberbischofsheim über den ersten Platz freuen und ihre Vereinskollegin Anna Wamser war trotz des knappen Ergebnisses mit ihrem zweiten Platz zufrieden. Der dritte Platz ging ebenfalls an Tauberbischofsheim, und zwar an Kristina Hoffmann. Bei der Altersklasse „16Plus“ setzte sich Klara Schleicher vom TV Mosbach mit 38,50 Punkten durch, gefolgt von Kristin Hönig vom TV Königshofen (36,20). Kristin Hönig zeigte einen fast perfekten Sprung. Ihr wurden nur sieben Zehntel abgezogen.

Ganz anders sah das Feld bei den jungen Turnerinnen aus, die am Nachmittag die Pattberghalle „bevölkerten“. Mit 29 Starterinnen in der Altersklasse W 6/7, 31 Starterinnen in der Altersklasse W8/9 und 28 Starterinnen in der Altersklasse W10/11 mussten sich die Turnerinnen einer harten Konkurrenz stellen. Bei den Jüngsten wurden Pflichtübungen mit einer Schwierigkeit von P2 bis P4 den Kampfrichtern präsentiert. Hier zeigte Aimee Lynn Schäfer des SV Neunkirchen eine nahezu perfekte Barrenübung und wurde von 14 möglichen Punkten mit 13,90 Punkten belohnt und verteidigte durch ihre gute Leistung den ersten Platz vom Vorjahr. Ebenso zeigte Svea Schnabel von der Spvgg. Neckarelz einen guten Sprung, und die Kampfrichter gaben ihr dafür 13,80 von 14 Punkten. Sie wurde Zweite. Auch Malena Schmitt vom SV Neunkirchen verteidigte den dritten Platz vom Vorjahr.

Die Acht- und Neunjährigen sorgten für einen spannenden Wettkampf. Mit nur zwei Zehntel ging Svea Eberlein (Tauberbischofsheim) in Führung und durfte vor 30 weiteren Turnerinnen in ihrer Altersklasse auf das höchste Podest steigen. Dahinter folgte ihr Nina Heilmann (Neckarelz) und auch die Differenz zum dritten Platz ist nur ein Zehntel. Über diesen Platz durfte sich Ella Hinniger vom gleichen Verein freuen.

Podest alleine besetzt

In der Altersklasse W10/11 besetzte die Spvgg. Neckarelz das Podest für sich. Die Plätze 1,2, 3, 4 und 5 gingen alle nach Neckarelz . Emma Glaser (1.), Cornelia Eckstein (2.) und Sibel Zizyte (3.) durften sich für das Siegerbild gemeinsam auf das Podest stellen. Bei der Siegerehrung gab es für jede Erstplatzierte einen Pokal und für die weiteren Treppchenplatzierten Medaillen.

Alle zwei Jahre fanden die Synchron-Wettkämpfe von den Gymnastinnen zeitgleich statt. Hierfür trafen sich 32 Gymnastinnen aus Mosbach und Tauberbischofsheim. Als Fachwartin wies Beate Papp schon zu Beginn auf die neuen Pflichtübungen des DTB hin, die auf Turngauebene das erste Mal präsentiert wurden. In unterschiedlichen Altersklassen und Schwierigkeitsgraden aufgeteilt, begann der Wettkampf mit der Altersklasse 8/9 Jahre. Hier stellten sich Emma Thomas und Maria Sophie Wilhelm, ein Team vom TV Mosbach den neuen Herausforderungen. Für ihre gute Leistung wurden sie mit einer Goldmedaille belohnt.

Im nächsten Wettkampf der Zehn- und Elfjährigen hatten sich die Teams für Bänder, Keulen und Bällen entschieden. Die Schwierigkeitsstufe variierte zwischen P5 und P6. Als Siegerinnen standen Salome Thomas und Ella Bachert vom TV Mosbach, mit ihren harmonischen Übungen auf dem Siegerpodest, gefolgt von ihren Vereinskameradinnen Hannah Epp und Lilly Kazakis auf Platz zwei. Auch den dritten Platz belegte der TV Mosbach mit Lena Jansky und Leni Schupp.

Anspruchsvoll waren die neuen Pflichtübungen der P7 der 12- und 13-jährigen Gymnastinnen. Auch in diesem Wettkampf dominierte der TV Mosbach. Das Siegerteam hieß am Ende Maja Gavran und Elvira Sporta. Den zweiten Platz holten Lena Becker und Anastasia Dudko.

Der Wettkampf der 14- und 15-jährigen Gymnastinnen wurde nur von Arianne Feiler und Julia Fitz (beide Mosbach) bestritten. Für ihre Band- und Keulenübung (P8/P9)erhielten Julie Wolf und Alisia Dulski vom TV Mosbach die meisten Punkte und den verdienten ersten Platz. Der zweite Platz ging an das Team vom TSV Tauberbischofsheim Lara Link und Hannah Hofmann.

Im Wettkampf „18+“ traten zwei Mosbacher Mannschaften gegeneinander an. Wunderschöne elegante und äußerst synchrone Übungen zeigten beide. Den Zweikampf entschieden Lara Köhler und Deborah Kohl für sich. Silber nahmen somit Anne Gastler und Felicia Fürst entgegen. clz

