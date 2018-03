Meisterschaft in Reichweite

Anzeige

Nach der Niederlage am vorigen Wochenende gab es für die Herrenmannschaft der Seckacher Kegler an diesem Spieltag keine Alternative zu einem Sieg. Bisher zu Hause ungeschlagen, setzte man dieses Vorhaben auch eindrucksvoll um. Kein Gegner hatte bisher auch nur den Hauch einer Chance, wenn er in dieser Spielzeit nach Seckach kam.

Da der Meistertitel weiterhin in Reichweite ist, wird die Herrenmannschaft des SV Seckach im nächsten Auswärtsspiel ihre Möglichkeit suchen. Nur ein Sieg zählt.

Nicht weniger motiviert war die gemischte Mannschaft. Sie wollte es den Herren gleichtun und gewann mit dem selben starken Ergebnis wie diese.