Michael Haller gewinnt A-Konkurrenz

Die 15. Bad Mergentheimer Tennismeisterschaften waren ein voller Erfolg Vom 20. bis 23. Juni wurden auf dem Clubgelände der Tennisabteilung des SV Löffelstelzen die Bad Mergentheimer Tennismeister 2019 in zwölf Wettbewerbsklassen ermittelt. Auch in diesem Jahr waren wieder über 60 aktive Teilnehmer aus Vereinen im Main-Tauber-Kreis zu Gast bei diesem viertägigen Event. das seinen festen Platz im Tennis-Kalender der Region einnimmt. Tennisabteilungsleiter Sebastian Heger bedankte sich in seiner Ansprache zur Siegerehrung am Sonntagabend bei Turnierleiter Helmut Leschinger und seiner Frau Elke für die souveräne Durchführung des Turniers. Die Übergabe der Sieger-Pokale erfolgte im Anschluss durch Oberbürgermeister Udo Glatthaar im Beisein von Turnierleiter Helmut Leschinger, Abteilungsleiter Sebastian Heger dem Sportkreisvorsitzen Volker Silberzahn sowie Ortsvorsteher Egon Brand und dem Vorsitzenden des SV Löffelstelzen, Thomas Nieswand. Die Sieger und Platzierten: Damen 30 Einzel: 1. Platz Steffi Linhart; 2. Platz Inge Lebert, 3. PlatzDaniela Kolb.

Damen Doppel: 1. Platz Laura Mütsch/Andela Cvisic, 2. Platz Elisa Kimmelmann/Chiara Zemke.

Damen 50 Doppel: 1. Platz Inge Lebert/ Hiltrud Schnaith, 2. Platz Chris Schäferle/Karin Freienstein-W., 3. Platz Gertrud Heger/Anette Henninger.

Herren A Einzel: 1. Platz Michael Haller, 2. Platz Sebastian Wittfeld.

Herren B Einzel: 1. Platz Dominik Schnabel, 2. Platz Marvin Derr, Sieger B Runde: Tobias Kimmelmann.

Herren 30 Einzel: 1. Platz Andre Safenreiter, 2. Platz Michael Konrad, Sieger B-Runde Gerald Nerl.

Herren 50 Einzel: 1. Platz Uwe Schneider, 2. Platz Bernhard Benz, 3. Platz Elmar Hügel.

Herren 60 Einzel: 1. Platz Norbert Wonneberger, 2. Platz Hans Velthaus, Sieger B Runde 3: Friedhelm Kleist.

Herren 70 Einzel: 1. Platz Dieter Eder, 2. Platz Philipp Häusler, 3. Platz Peter Weinberger.

Herren Doppel: 1. Platz Sebastian Wittfeld/Michael Haller, 2. Platz Heiko Rössler/Sebastian Heger, Sieger B Runde, Sebastian Singer/Tobias Kimmelmann.

Herren 50 Doppel: 1. Platz Wolfgang Ansmann/Elmar Hügel, 2. Platz Marcus Bachmann/Stan Jankowski, 3. Platz Michael Halbritter/Roland Mehlmann.

Herren 60 Doppel: 1. Platz Karl-Heinz Möschüring/Norbert Wonneberger, 2. Platz Wilfried Weniger/Friedhelm Kleist, Sieger B Runde: Dr. Uwe Haller/Fritz Forler.

