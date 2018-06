Midcourt-2-Mannschaft auf Platz eins

Anzeige

Die Einzel und Doppel waren sehr eng und boten viel Spannung. Der SGM fehlte aber im entscheidenden Moment das notwendige Glück, so dass man sich nach den reinen Ergebniszahlen deutlich mit 4:16 geschlagen geben musste. Da noch vier Verbandsspiele ausstehen, beginnt beim nächsten Heimspiel gegen Lehrensteinsfeld die Aufholjagd nach einer gute Platzierung.

Das Midcourt-2-Team dominierte die ersten beiden Begegnungen. Beim Auswärtsspiel gegen Ilsfeld 2 gab es einen nie gefährdeten 20:0 Sieg. Durch die sehr schlechte Wetterlage musste das Verbandsspiel abgebrochen werden. Auch am „Wiederholungsspieltag“ gewann die Spielgemeinschaft alle Einzel und Doppel. Einen souveränen 14:6-Erfolg gab es am darauffolgenden Heimspiel gegen Stetten 2. Nach den Staffeln stand es 4:4. Bei den Tennismatches wurde nur ein Einzel abgegeben. Die Siegesserie wurde mit 20:0 beim Heimspiel gegen Fran-kenbach/Sonnenbrunnen fortgesetzt. Dieser Sieg bedeutete den Sprung an die Tabellenspitze.

Mit Leon Bastron, Joris Barth, Luca Braun, Hannah Mehring, Clemens Bauer, Erik Scheidt, Emil Dod, Moritz Frank, Emily Becker, Luna Horwath, Mara Schmid, Iliya Keith und Lena Kappes wurden in beiden Midcourtteams 13 Spieler eingesetzt, was deutlich aufzeigt, wie groß das Spielerfeld der Midcourtteams der SGM ist.

Die U12 I spielt in der höchsten Klasse im Bezirk und damit gegen entsprechend schwere Gegner. Gegen die SGM Bad Friedrichshall/Möckmühl erreichte die Truppe ein 3:3. Der Sieg ging an Möckmühl, da diese einen Satz mehr gewonnen hatten. Beim Heimspiel gegen Heilbronn am Trappensee waren alle Einzel hart umkämpft. Nojus Barth (5:3/4:1) und Moritz Haussler (4:2/4:0) gewannen nach ausgeglichenen ersten Satz deutlich. Mike Eßlinger (5:4/2:4/MT10:8) und Leon Spitznagel siegten erst im Match-Tiebreak mit viel Laufarbeit. Leon gab nach sicher gewonnenen ersten Satz (4:1) das Spiel im zweiten Satz mit 1:4 aus der Hand und lag auch im Match-Tierbreak sehr schnell mit 3:7 hinten. Durch eine unglaubliche Energieleistung beider Spieler wurde Punkt für Punkt ausgespielt und mit dem Quäntchen Glück erspielte Leon mit einem unglaublichen 17:15 im letzten Match des Tages den vierten Einzelsieg zur Vorentscheidung . Bei den Doppeln wurde mit einem 1:1 die Punkte geteilt.

Bei sehr heißem Wetter hat sich die U12 II in der Bezirksstaffel 1 durch das Heimspiel gegen Lehrensteinsfeld gekämpft. Nach den Einzeln stand es 2:2 in den Matches, 4:4 in den Sätzen und 20:20 in den Spielen. Mit viel Können, Einsatz und Ehrgeiz wurde in den Doppeln schließlich der Sieg erspielt. Eine sehr starke Leistung zeigten Samira Dauberschmidt und Melissa Schmidt (2:4/4:0/MT 10:7) und Leonie Krebs und Chiara Lunghitano (5:3/5:4). Im zweiten Auswärtsspiel gegen Weinsberg erspielte bei der 1:5-Niederlage nur Chiara Lunghitano im Match-Tiebreak einen Punkt. Trotz einer guten kämpferischen Leistung blieben alle weiteren Punkte in Weinsberg.

Beim Auswärtsspiel der U14-Knaben in Hirschlanden war der Ausgang lange offen. Jonas Mehring gewann sein Match nach hart umkämpften ersten Satz(7:6) im zweiten deutlich mit 6:2. Den zweiten Sieg errang Jonathan Hierschlein im Match-Tie-Break (6:1/2:6/MT10:8). Knapp geschlagen geben musste sich dagegen Alexander Hein (6:2/1:6/MT8:10). Klar in zwei Sätzen geschlagen geben musste sich Jakob Ball (3:6/0:6). Die Doppel, sie wurden wegen eines Gewitterregens in der Halle ausgetragen, waren hart umkämpft. Nachdem die Gastgeber aus Hirschlanden jeweils den ersten Satz mit 6:3 für sich entschieden, kämpfte sich der Taubertäler Tennisnachwuchs wieder zurück in die Begegnung. In den entscheidenden Match-Tie-Breaks wurde um jeden Ball gekämpft. Mit 14:12 gingen beide Match-Tie-Breaks und damit der Gesamtsieg knapp an Hirschlanden.

Eine klare Niederlage musste das noch äußerst junge U18-Juniorinnenteam in Weinsberg einstecken (1:8). Mit mehr Matchpraxis wäre ein besseres Ergebnis möglich gewesen.

Über einen knappen Sieg freuten sich die U18-Junioren in Neckarwestheim (5:4). Nach den Einzeln stand es 3:3. Thomas Metzger (7:5/6:2) und Tim Backhaus (6:1/7:6) gewannen in zwei Sätzen. Das Spiel von Julius Schieser wurde über den Match-Tie-Break entschieden. Die drei weiteren Einzel gingen an den Gastgeber. Die Doppel waren spannend. Schieser/Mehring (3:6/7:5/MT10:5) und Schmieg/Metzger (7:5/1:6/MT10:2) wurden erst im Match-Tie-Break entschieden. Hier dominierten die Taubertäler und gewannen die Punkte für den Gesamtsieg. Das dritte Doppel Schmieg/Backhaus verlor knapp mit 5:7/6:7.

