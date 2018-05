„Midi“-Mädchen gewinnen die Bezirksmeisterschaft

Anzeige

Ein Blick auf die Tabelle zeigte, dass damit der angestrebte erste Platz bei den Bezirksmeisterschaften, der zur Teilnahme an den württembergischen Meisterschaften berechtigt, auf wackeligen Füßen stand.

Um die Chance auf die Tabellenführung zu wahren, mussten also die verbleibenden zwei Spiele in jedem Fall gewonnen werden. Voller Ehrgeiz ließ Niederstetten nichts mehr anbrennen und spielte wieder auf konstant hohem Niveau. Trotzdem musste man bis zur Siegerehrung zittern, denn Höpfigheim stand nicht nur punkt-, sondern auch satzgleich zusammen mit Niederstetten ganz vorne in der Tabelle.

Ein Aufatmen gab es dann, als der Veranstalter das Ergebnis verkündete: aufgrund der besseren Ballpunkte gewann der TV Niederstetten die Bezirksmeisterschaft und vertritt damit den Bezirk Nord bei den württembergischen Meisterschaften der „U17 Midi“, die am 12. Mai in Schmieden absolviert werden.

Für den TV Niederstetten spielten: Emily Dod, Marie Koppelmann, Antonia Müller, Lara Zeller, Lena Mitnacht und Rike Herrmann. tvn

