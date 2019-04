Mit Bestzeiten souverän die Trophäe verteidigt

Die Nachwuchsschwimmer der Abteilung Schwimmsport des TV Bad Mergentheim verteidigten souverän den Jugend-Mannschaftspokal des ETSV Lauda.

Mit viel Engagement veranstaltete die Schwimmabteilung des ETSV zum 23. Mal den Werner-Fiedel-Einladungswettkampf im Hallenbad Lauda-Königshofen. Und dabei dürfen natürlich die Schwimmer aus Bad Mergentheim nicht fehlen.

Ideale Bedingungen

Für die jungen Schwimmer des TV Bad Mergentheim bietet diese gelungene kleine Veranstaltung seit Jahren die idealen Bedingungen, um Wettkampferfahrungen zu sammeln und Verantwortung für die eigene Mannschaft zu übernehmen.

So ist neben einem vorderen Platz in den Staffelrennen jede gute Platzierung in der Jahrgangswertung wichtig, um Punkte für das Team zu sammeln.

Am Ende siegten die TV-Schwimmer dieses Jahr mit 228 Punkten vor der TSG Schwäbisch Hall (193 Punkte) und dem TSV Crailsheim (102 Punkte), der Veranstalter ETSV Lauda belegte Platz vier. Betreut durch Nachwuchstrainerin Lina Wonn konnten Hellena Hugenberg (Jg. 2010) und Dennis Mehlmann (Jg. 2007) mit vorderen Platzierungen in ihren Einzelstarts schon bei ihrem ersten Wettkampf wertvolle Punkte zum Sieg beitragen.

Erfahrene Schwimmer

Die erfahreneren Wettkämpfer Dana Aldinger (Jg. 2006), Jana Bastron (Jg. 2011), Leni-Charlotte Maier (Jg. 2009), Luisa Schmitt (Jg. 2011), Philipp Hahn (Jg. 2008), Lars Menzke (Jg. 2008), Luca Pause (Jg. 2009), Felix Schuster (Jg. 2006), Alexander Treptow (Jg. 2009) und Alexander Tschuprikow (Jg. 2009) überzeugten zudem mit vielen persönlichen Bestleistungen. Somit schlossen die Nachwuchsschwimmer des TV die erfolgreiche Wintersaison mit einer geschlossenen und sehr erfreulichen Mannschaftsleistung ab. tvs

