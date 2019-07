Zum Saisonhöhepunkt und Abschluss mobilisierte der TV-Schwimmnachwuchs aus Bad Mergentheim nochmals alle Kräfte.

Zehn Schwimmer der Jugend E und Jugend D aus Bad Mergentheim hatten sich für die Württembergischen Jahrgangsmeisterschaften in Heidenheim qualifiziert. Für fast 260 Nachwuchschampions aus 45 Vereinen ertönte im Waldfreibad bei sommerlichen Temperaturen rund 260 Mal das Startsignal.

Wie die Großen schafften es auch die jungen TV-Talente der Jahrgänge 2011 bis 2008 dieses Jahr alle, mit Edelmetall nach Hause zu kommen.

Mit fünf Bronzemedaillen bei den Staffeln zeigten die Mergentheimer, dass sie in Württemberg mit zu den erfolgreichsten Schwimmern zählen und im Nachwuchsbereich genügend Potential für Mannschaftswettkämpfe erbringen.

Aber auch vier Podestplätze und 18 Top-Ten-Platzierungen bei den Einzelstarts bestätigen die TV-Präsenz unter den Besten, auch wenn die ganz vorderen Platzierungen noch fehlen.

Das Staffelteam der Jugend D männlich mit Philipp Hahn, Leon Bastron, Niklas Kellermann (alle Jahrgang 2008), Alexander Tschuprikow (Jahrgang 2009) und Ersatzschwimmer Lars Menzke (Jahrgang 2008) erkämpfte sich dreimal den Dritten Platz. Sie mussten sich über die 4-x-50-Meter-Lagen-, 4-x-50- und 4-x-100-Meter-Freistilstaffeln nur den Mannschaften aus Sindelfingen und Reutlingen/Tübingen geschlagen geben.

Als Neulinge bei Württembergischen Meisterschaften erkämpften sich Jana Bastron, Luisa Schmitt (beide Jahrgang 2011), Hellena Hugenberg und Lene Menzke (beide Jahrgang 2010) zwei Bronzemedaillen im Staffelwettkampf der Jugend E weiblich. Sie schlugen über 4 x 100 und 4 x 50 Meter Freistil jeweils hinter den großen Teams aus Neckarsulm und Reutlingen/Tübingen an.

Lene Menzke schwimmt erst seit dem Frühjahr beim TV und schaffte auf Anhieb drei Qualifikationszeiten. Mit einer Bronzemedaille über die 50 Meter Brust-Beine, einem vierten und fünften Platz über 100 und 50 Meter Brust in ihrem Jahrgang lässt sich ihre Lieblingslage leicht erkennen.

Belohnung für die guten Platzierungen war dann zusätzlich die Silbermedaille in der Brust-Kombiwertung des Jahrgangs 2010. Starke Beine bewies auch Luisa Schmitt mit einem dritten Platz über 50 Meter Freistil-Beine in ihrem Jahrgang. Sie hatte sich für vier Einzelstrecken qualifiziert. Mit Platz fünf über 50 Meter Rücken, Platz sechs über 50 Meter Brust und die Plätze acht und elf über 100 und 50 Meter Freistil belegte sie durchweg vordere Platzierungen. In der Freistil-Kombiwertung des Jahrgangs 2011 verfehlte sie mit Platz vier nur knapp eine weitere Medaille.

Leni-Charlotte Maier (Jahrgang 2009) und Leon Bastron waren beide erfolgreich in diese Saison gestartet und hatten auf acht beziehunsgweise sieben Stecken die schweren Qualifikationszeiten erreicht.

Leni-Charlotte Maier erkämpfte sich ihre erste Medaille auf Württembergebene und wurde Dritte in der Rücken-Kombiwertung des Jahrgangs 2009. Auf ihren Einzelstrecken schwamm sie unter die Top Ten ihres Jahrgangs, verbesserte ihre persönlichen Bestzeiten über 200 Meter Lagen, 400 und 200 Meter Freistil und stellte mit einer Zeit von 02:54,09 Minuten über 200 Meter Freistil einen neuen Vereinsjahrgangsrekord auf. Leon Bastron schwamm persönliche Bestzeit über 400 Meter Freistil und verpasste mit Platz Vier nur knapp einen Podestplatz in der Jahrgangswertung. Weitere Top Ten Platzierungen in der Jugend D 2008 erreichte er auf der 200 Meter Lagen- und Rückenstrecke.

Niklas Kellermann wurde über 50 Meter Schmetterling und Schmetterling-Beine jeweils Vierter seines Jahrgangs und verfehlte damit nur knapp die Medaillenränge. Die 50 Meter Freistil beendete er als Zehnter der Jugend D 2008.

