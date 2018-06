Mit großem Stolz bei den nationalen Titelkämpfen

Anzeige

Der SV Elpersheim hat als baden-württembergischer Vertreter bei den Deutschen Senioren-Mannschaftsmeisterschaften in der Altersklasse Ü50 im hessischen Langenselbold bei Hanau teilgenommen. Das Turnier wurde in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften ausgetragen und war auf zwei Tage ausgelegt. Jede Partie wurde mit drei Spielern pro Mannschaft gespielt und die Aufstellungen der gegnerischen Teams machte vorweg deutlich, dass für die Taubertalvertreter die Punkte sehr hoch hingen.

In ihrem ersten Spiel trafen die Elpersheimer auf den TTC Charlottenburg. Die Vertreter aus Berlin ließen keinen Zweifel an ihrer Spielstärke und gingen in den Einzeln schnell mit 3:0 in Führung. Dabei hielt Erwin Kilian sein Spiel gegen Hartmann lange Zeit offen. Das Doppel ging ebenfalls an die Berliner, was einen Endstand von 4:0 bedeutete.

Im nächsten Spiel war mit dem TTC Waldniel aus Nordrhein-Westfalen der gesetzte Gruppenstärkste dran. Hier hatten es die Elpersheimer noch schwerer, die schnellen Ballwechsel für sich zu entscheiden. Uwe Michel war dieses Mal am dichtesten an einem Punkterfolg dran, konnte aber eine weitere 0:4-Niederlage nicht verhindern.