Mit vielen Varianten

Im dritten Quarter glänzte Timm Junker mit einer Interception (abgefangener gegnerischer Pass) und im vierten Felix Seufert mit einem Quarterback-Sack (Zufallbringen des gegnerischen Spielführers). Damit unterstrichen beide die insgesamt gute Defenseleistung der Spielgemeinschaft. Während sich in der ersten Hälfte Kettemann und Hohenstein die Punkterfolgte teilten, brachten sich im zweiten Durchgang Noah Merscher und Patrick Angele (Kick-Off-Return-Touchdown) mit jeweils sechs Punkten auf das Scoreboard.

Mit 4:0 Punkten vorne

Am gleichen Tag traten die Stuttgart Silver Arrows bei den Kuchen Mammuts an und siegten dort mit 8:6, so dass die Spielgemeinschaft Titans/Wolfpack mit 4:0 Punkten die Tabelle anführt, nun gefolgt von den Landeshauptstädtern. Kuchen und Heidenheim belegen die Plätze drei und vier.

Bereits am kommenden Sonntag finden die direkten Rückspiele der letzten Begegnungen statt. Dabei heißt es für die Spielgemeinschaft auf der Hut zu sein, denn der verhältnismäßig kurze Kunstrasenplatz in Heidenheim ist ungewohnt und hat schon manchem favorisierten Gegner den Sieg gekostet.

Die Punkte fürs Wolfpack erzielten: Carlo Kettemann (20), Lucas Hohenstein (14), Noah Merscher (6) und Patrick Angele (6). Viertel-Ergebnisse: 8:0 / 16:13 / 8:0 / 14:7 / Final 46:20. vo

