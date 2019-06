Motorradfahrerin schwer verletzt

Elztal.Schwere Verletzungen hat sich eine Motorradfahrerin nach einem Sturz zwischen Muckental und Dallau zugezogen. Die 43-Jährige fuhr laut Polizeiangaben am Samstagabend gegen 18.10 Uhr mit ihrer Ducati auf der L 615 von Muckental in Richtung Dallau.

Im Auslauf einer Linkskurve kam sie mit ihrem Krad infolge eines Fahrfehlers nach rechts gegen den Bordstein. Das Fahrzeug schlingerte und kam in den Grünstreifen. Die Kradlenkerin wurde über den Lenker nach vorne abgeworfen und kam im Straßengraben zum Liegen. Dabei wurde sie schwer verletzt. An dem Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. Die Feuerwehr war mit 16 Mann und drei Fahrzeugen vor Ort, der Verkehr wurde umgeleitet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.06.2019