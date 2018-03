Nach Odenwald-Titel nun zu den Badischen Meisterschaften

Anzeige

Schauplatz der Badischen Mannschaftsblitzmeisterschaften im Schach ist am kommenden Sonntag ab 11 Uhr die Astoria-Halle in Walldorf. Der Schachclub BG Buchen, der kürzlich in der Besetzung (von links) Karlheinz Eisenbeiser, Dr. Ulrich Armasow, Berthold Engel und Gabriel Hirsch den Odenwaldtitel in Mosbach verteidigt hat, wird an den „Badischen“ teilnehmen.

Daneben ist für die Titelkämpfe in Walldorf aus dem Odenwald auch der überraschende Zweitplatzierte SK Buchen/Walldürn qualifiziert. Bild: Eisenbeiser