Nachwuchsteams winkt „Quali“ für die nächste Runde

Gleich sechs Jugendteams sowie die zweite Damenmannschaft des TV Bad Mergentheim, allesamt trainiert von Angelika Hübner, waren am vergangenen Wochenende im Einsatz. Die beiden U13-Teams MergentheimI mit Manjo Hübner und Leo Haaf sowie Mergentheim II mit Janne Siegismund und Sebastian Schurk mussten sich in Ludwigsburg in einer stark besetzten Zwischenrunde behaupten.

Die Betreuung erwies sich für Angelika Hübner als schwierig, da beide Mannschaften zeitgleich auf zwei Feldern spielten. Mergentheim II zeigte sichere Aufschläge und risikoreiche Angriffsschläge auf dem sechs mal sechs Meter großen Feld. Sie entschieden jedes Spiel für sich und gaben keine Punkte ab.

Als härtester Gegner erwies sich die erste Mannschaft aus dem eigenen Verein, die erst im Tie-Break bezwungen wurde. Für Mergentheim I verlief der Spieltag wechselhaft. Nach dem engen Spiel gegen die Mergentheim II, musste die Erstvertretung im folgenden Spiel gegen Ludwigsburg wiederum in den Tie-Break, und auch dieser wurde knapp verloren. Das folgende Spiel gegen Freudental entwickelte sich zu einem Krimi. Nach dem ersten verlorenen Satz entschieden die Jungs den zweiten durch variabel gepritschte Bälle für sich. Damit ging es zum dritten Mal in den Tie-Break, der dieses Mal gewonnen wurde. Mit einem klaren Sieg gegen Geißelhardt erreichten Manjo Hübner und Leo Haaf den dritten Tabellenplatz.

Auch die männliche U17 startete in Ludwigsburg mit Betreuerin Nicole Siegismund in die Zwischenrunde. In einem umkämpften Duell gegen Ludwigsburg II musste sich Bad Mergentheim schließlich mit 1:3-Sätzen geschlagen geben.

Das zweite Spiel des Tages gegen Heimerdingen entschied Bad Mergentheim eindeutig für sich. Die U17 erreichte damit den zweiten Platz. Es spielten Christiano Generoso, Artur Naumov, Luis Proß, Malte Siegismund, Emil Steinriede und Tobias Zimmerling.

Bei den Mädchen waren in der U17 zwei Bad Mergentheimer Mannschaften in Backnang am Start. Betreut wurden sie von Mareike Ehrlich und Alica Gsell, Spielerinnen aus der ersten Damenmannschaft. Als klarer Sieger der Runde ging Höpfigheim hervor. Die beiden Teams aus Bad Mergentheim sowie Backnang und Freudental lieferten sich hart umkämpfte Duelle, bei denen Bad Mergentheim 1 mit Jamila Alomo, Anna Heimstädt, Clara-Lynn Maier und Nayeli Zaffran den dritten Platz und die jüngeren Spielerinnen Bad Mergentheim II mit Christina Haas, Florine Naber, Róza Nagy und Nala Türkoglu mit nur einem Punkt weniger den vierten Platz belegten. Mit Spannung kann der Spieltag am 6.04.19 erwartet werden, da sich hier entscheiden wird, wer an der Bezirksmeisterschaft teilnimmt.

Die männliche U15 trat am Sonntag in Eberdingen an. Wie schon am ersten Spieltag konnten die Bad Mergentheimer Eberdingen, Ölbronn, Hausen und Ditzingen II mühelos besiegen. Gegen Ditzingen I gewannen die Taubertäler im Tie-break, nur gegen Ludwigsburg musste man sich geschlagen geben. Betreut von Harald Schulz spielten Darian Hübner, Jan Mühleck, Florine Naber und Lasse Siegismund.

Alle Jungenmannschaften können, wenn sie an den folgenden Spieltagen eine gleichwertige Leistung zeigen, die Qualifikation für die Württembergische Meisterschaft erreichen. Abschließend hatte auch noch die zweite Damenmannschaft ihr letztes Rundenspiel der Saison. Am frühen Sonntagmorgen fand das Team zuerst nicht ins Spiel und verlor den ersten Satz gegen den Tabellennachbarn Leingarten.

Im zweiten Satz bekam man die harten Aufschläge der Gegner besser unter Kontrolle und so entschieden die Bad Mergentheimer diesen Satz für sich. Der dritte Satz verlief außerordentlich spannend. Die Führung des Gegners wurde aufgeholt und der Satz mit 28:26 Punkten gewonnen.

Dritter Platz in Reichweite

Im vierten Satz übernahmen die Spielerinnen aus dem Taubertal gleich zu Beginn die Führung und brachten den Satz sicher nach Hause, so dass die Mannschaft um Spielertrainerin Angelika Hübner zum Saisonende den dritten Platz in der Liga erreichte.

Ob dieser Platz gehalten werden kann, hängt von den Ergebnissen der anderen Teams ab, die noch einen Spieltag vor sich haben. Für den TV Bad Mergentheim spielten Jasmin Bany, Ann-Katrin Hachtel, Angelika Hübner, Hildegard Klein, Rosalie Naber, Lena Reichert, Caroline Woenckhaus und Laura Zängle . ah

