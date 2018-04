Nächste Runde ganz souverän erreicht

Anzeige

Die U13 des TV Bad Mergentheim nahm am letzten Spieltag der Volleyball-Bezirksmeisterschaft in Ditzingen teil. Von den bisher sieben Mannschaften traten dieses Mal aber nur fünf an.

Der TV Bad Mergentheim startete mit einem überlegenen Sieg gegen Öhringen. Im zweiten Spiel gegen Ditzingen gab es lange Ballwechsel. Die Sprungaufschläge und hart geschlagenen Bälle der Ditzinger wurden insgesamt gut abgewehrt, aber am Ende fehlte den Bad Mergentheimern das Glück im Angriff. Deshalb mussten sie sich in zwei Sätzen geschlagen geben.

Die Mannschaften aus Waldenburg und Geißelhardt haben dagegen den Bad Mergentheimern nichts entgegensetzen können, weshalb die Spiele überlegen an das Team aus dem Taubertal mit den Spielern Manjo Hübner, Jan Mühleck, Maalik Siegenbeck und Lasse Siegismund gingen.