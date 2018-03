Neue Maßstäbe gesetzt

Anzeige

Wenn am 7. April im Bad Mergentheimer Deutschordenstadion zum ersten Mal in der neuen American-Football-Saison zum Kick Off gepfiffen wird, werden für das Wolfpackteam wiederum einige Neuzugänge auflaufen. Mit dabei ist mit Da‘Ronte Smith erstmals ein Importspieler, der noch vor wenigen Wochen in der ersten Liga Brasiliens spielte.

Der heute 28-Jährige wurde in Frankfurt geboren, war aber wenige Monate später mit seinen Eltern nach Atlanta/USA zurückgekehrt. Dort gelang es ihm, über ein Football-Stipendium an die Southwest Minnesota State University zu kommen, an der er Grafikdesign studierte. Nach erfolgreichem Universitätsabschluss im Jahr 2012 entschied er sich, seinen Lieblingssport zunächst der beruflichen Laufbahn vorzuziehen.

Mehrere Tryouts und Camps für Teams in der Canadian Football League bestärkten ihn darin. Doch sein Drang, andere Kulturen zu erleben brachte ihn dazu, ein Angebot aus Brasilien anzunehmen und dort Football zu spielen. Dort begann er auch, auf fast allen nur möglichen Positionen zu spielen. Zunächst als Cornerback, Free Safety und als Kick-Off-Returner eingesetzt, wechselte er später zum Wide Receiver und schließlich zum Quarterback. Mehrmals wurde er bei den Criciuma Miners, einem brasilianischen Erstligateam, ob seiner hervorragenden Leistungen zum MVP gewählt.