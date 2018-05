Neuer Datenschutz für Vereine

Anzeige

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung gilt ab 25. Mai. Der Sportkreis Mosbach hat sich daher eine eigene Ordnung gegeben, die auf der Basis der vom Land und von den Sportverbänden herausgegebenen Checklisten und Praxisratgeber erstellt wurde. Sämtliche Informationen wurden allen Mitgliedsvereinen auch über ihre Verbände zugestellt. Zudem werden diese am 25. Mai auf der Webseite des Sportkreises Mosbach veröffentlicht. Für jeden Verein, für jedes Mitglied ist es wichtig, auch über Bildmaterial, das auf die Webseiten gestellt wird, über Persönlichkeits- und Datenschutz Bescheid zu wissen, die eigenen Vorgehens- und Umgehensweisen von Mitgliedsdaten eventuell auch neu zu strukturieren. Der Sportbund wird hierzu Veranstaltungen anbieten. Bei Fragen können sich die Vereine auch direkt an den Badischen Sportbund in Karlsruhe wenden.