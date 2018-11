Nicolas Heck hat’s allen gezeigt

Der Main-Neckar-Turngau veranstaltete am Samstag seinen Gauligavorkampf der männlichen Turnerjugend beim FC Viktoria Hettingen. Bei diesem Vorkampf galt es, möglichst viele Punkte zu erturnen, um für den Rückkampf im Januar eine gute Ausgangsposition zu haben. Der Jugendleiter vom FC Hettingen Michael Schmelcher zeigte sich erfreut über die Zuschauerzahl und übergab nach der Begrüßung der anwesenden Turner das Wort an den Gaukunstturnwart und Wettkampfleiter Dirk Michel. Dieser teilte die Turner des SV Königheim, TV Königshofen und FC Hettingen in die jeweiligen Turnriegen ein. Bei diesem Vorkampf traten die Teilnehmer in Teams mit einer Mannschaftsstärke von drei bis fünf Turnern an. Während die Jungen der Jahrgänge 2009 und jünger einen Vierkampf an den Geräten Boden, Sprung, Barren und Reck absolvierten, zeigten die älteren Turner bis hin zum Herrenbereich einen Sechs-Kampf mit den zusätzlichen Geräten Pauschenpferd und Ringe. Die insgesamt 50 Turner boten den Zuschauern Übungen der P-3 bis zur technisch anspruchsvollen Übung P-9.

Bei der jüngsten Altersklasse 2009 und jünger waren mit dem TV Königshofen und dem FC Hettingen zwei Mannschaften am Start. Trotz des geringen Alters der Turner waren schön ausgeturnte Übungen mit zum, Beispiel Rad, Rolle vor- und rückwärts am Boden zu sehen. Der FC Hettingen errang 148,3 Punkte und der TV Königshofen 143,4 Punkte. Der beste Einzelturner war Jonas Günther (FC Hettingen) mit 53 Punkten vor Fabian Rachel (TV Königshofen) 48,7 Punkte und Thies Scheurich (FC Hettingen) 47,6 Punkte.

In der Altersklasse 2007 und jünger traten fünf Mannschaften an und die Jungen zeigten Übungen der P 4 bis zur P6. Die besten Einzelturner waren Daniel Ziegler (80,8 P), Sebastian Wiese (80,1P) beide FC Hettingen und Felix Hiller (79,5 P) TV Königshofen. Die Mannschaft vom FC Hettingen I erreichte 241,3 Punkte, dahinter der TV Königshofen (237,4 P), SV Königheim (233,3 P), FC Hettingen III (222,9 P) und FC Hettingen II (222,4 P).

Bei der Altersklasse 2005 und jünger traten zwei Mannschaften an. Der TV Königshofen zeigte hier eine starke Mannschaftsleistung mit 262 Punkten und holte einen klaren Vorsprung von 13,1 Punkten vor dem FC Hettingen (248,9 P). Bester Einzelturner war Lennard Scheible (91,9 P) TV Königshofen, Finn Pfeil (89,6 P) FC Hettingen und Julian Lesch (87,2 P) TV Königshofen.

In der nächsthöheren Altersklasse (2003 und jünger) trat nur der FC Hettingen an. Die Mannschaft bestand aufgrund einer Verletzung aus zwei Turnern und holte 168,7 Punkte. Moritz Kreß zeigte mit 92,5 Punkten erstklassige Übungen und hätte durchaus bei der älteren Altersklasse mithalten können. Die Zuschauer sahen durchweg P-Übungen der P-7.

In der ältesten Altersklasse traten mit dem TV Königshofen, FC Hettingen I und II drei Mannschaften an. Es war klar, dass die Tagesform entscheidet, welche Mannschaft die Nase vorne hat. Die Turner wagten sich an die technisch schwierigen Übungen der P-9 und wurden vom Publikum mit viel Applaus belohnt. Der FC Hettingen I konnte mit 288 Punkten vor dem TV Königshofen (284,3P) und dem FC Hettingen II (275P) den Vorkampf für sich entscheiden, wobei beim Rückkampf noch alles offen ist. Beste Einzelturner waren Nicolas Heck (98,2 P) und Dominik Linsler (96,8P), beide FC Hettingen I, und Nico Zipf (94,3 P), TV Königshofen. ls

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018