Niederstetten gleich drei Mal bei Bezirksmeisterschaften

Das erste Team, aufgrund von Verletzungen etwas ersatzgeschwächt, zeigte eine souveräne Leistung und gewann alle Spiele auch in den Satzergebnissen deutlich mit 2:0. Damit hat sich das Team für die Bezirksmeisterschaftsrunde am 15. und 29. April qualifiziert.

Jugend U15

Das U15-Team war in der Vorrundenstaffel 2 zum zweiten Spieltag in Kirchheim am Neckar am Start. Wie schon am ersten Spieltag konnten weder das Heimteam (25:15, 25:20 für Niederstetten) noch das Team aus Neudenau (25:10, 25:8) dem TVN Paroli bieten. Auch die beiden Mannschaften des SFC Höpfigheim hatten beim 25:11, 25:16 beziehungsweise 25:20, 25:23 das Nachsehen. Einzig im Spiel gegen TV/DJK Bad Mergentheim entwickelte sich ein spannendes und sehenswertes Spiel. Als Favorit gerieten die Niederstettener Mädchen von Beginn an unter Druck, da sie zu viele einfache Fehler vor allem in der Annahme machten. Auch im Angriff wurde zögerlich agiert, so dass Bad Mergentheim den ersten Satz verdient mit 25:19 gewann. Im zweiten Satz fanden die Niederstettenerinnen wieder zu ihrer wahren Stärke zurück und konnten diesen auch Dank starker Aufschlägen und einem variablen Angriffsspiel deutlich mit 25:14 für sich entscheiden. Im dritten Satz setzte sich kein Team wirklich ab. In den entscheidenden Spielzügen am Ende behielt Niederstetten aber die Ruhe und machte mit gezielten Angriffen die nötigen Punkte zum 15:13-Satz- und Spielgewinn. Damit war die Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft am 14. April unter Dach und Fach.

Jugend U13

Die beiden U13-Teams des TV Niederstetten spielten in der Vorrundenstaffel 2 in Heilbronn-Böckingen. Team II sammelte dabei weiter Spielerfahrung gegen die älteren Gegnerinnen und feierte sogar zwei Siege. Gegen die zweiten Mannschaften der TG Böckingen und der TSG Öhringen zeigten die jungen Mädchen nicht nur tolle Spielzüge, sondern auch große Konzentrationsfähigkeit. In zwei sehr spannenden Spielen konnte man nach einer deutlichen Niederlage gegen die eigene „Erste“ zeigen, was man kann. Mit 25:18 und nochmals 25:18 besiegten die „Steide Cats“ zunächst die TSG Öhringen II und anschließend in einem wahren Krimi auch die zweite Mannschaft der TG Böckingen (19:25, 27:25, 15:10). Im folgenden Spiel gegen das erste Team der TSG Öhringen fehlte in der entscheidenden Phase etwas die Kraft, so dass die Sätze mit 25:27 und 21:25 verloren wurden. Im letzten Spiel gegen die TG Böckingen I war man beim 15:25 und 21:25 allerdings chancenlos.

Die erste Mannschaft aus Niederstetten siegte gegen alle Teams auch in den Sätzen deutlich mit 2:0. Nur gegen das erste Team der TG Böckingen entwickelte sich ein wirklich spannendes Spiel. Nachdem der erste Satz mit 25:18 gewonnen wurde, gab man den zweiten auf Grund einer höheren Eigenfehlerquote mit 22:25 ab. Nun musste der Tiebreak entscheiden. Der Satzverlust war aber Mahnung genug, so dass die jungen Mädchen hochkonzentriert in den Satz starteten. Schnell war eine beruhigende Fünf-Punkte-Führung herausgespielt und diese wurde bis zum 15:10-Satzgewinn auch nicht mehr abgegeben.

Damit dürfen auch die U13-Mädchen an der Bezirksmeisterschaftsendrunde im April teilnehmen und zählen auch hier sicher wieder zu den Favoriten. voti

