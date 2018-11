Osterburken führt

Das Wechselspiel an der Tabellenspitze der Luftgewehschützen geht munter weiter. Zur Halbzeit führt der KKS Osterburken I die Wertung an und hatte in Elmar Gramlich mit 301,1 Ringen den besten Einzelschützen in seinen Reihen.

5. Wettkampf: KKS Osterburken I - SG Buchen I 894,7:882,5, SV Altheim I - SV Schloßau I 884,8:894,0, SV Schweinberg I - SG Buchen II 883,9:868,9, SV Schweinberg II 853,4, SV Hainstadt I -KKS Osterburken II 879,2:837,1. – Einzel: Elmar Gramlich; KKS Osterburken, 301,1, Karl Heinz Hemberger, SV Schloßau, 300,0, Helmut Pöpperl, SV Hainstadt. – Tabelle: 1. KKS Osterburken I, 4463,5, 2. SV Altheim I 4457,9 u. SV Schloßau I 4457,9, 4. SG Buchen I 4445,4, 5. SV Schweinberg I 4391,5, 6. SG Buchen II 4375,6, 7. SV Hainstadt I 4283,0, 8. KKS Osterburken II 4248,6, 9. SV Schweinberg II 3395,2. Bie

