Osterburken ist nun Landesligist

Anzeige

Mit dem Sieg in der Kreisoberliga des Schützenkreises Buchen hatte sich die erste Luftgewehrmannschaft des KK-Schützenvereins Osterburken für die Relegation um den Aufstieg in die Landesliga Ost des Badischen Sportschützenverbandes in Pforzheim qualifiziert. Als weitere Relegationsteilnehmer standen ihnen beim Kampf um zwei freie Landesligaplätze die Mannschaften aus Epfenbach, Eberbach und Binau gegenüber.

Im ersten Wettkampf erzielten die fünf Schützen Sven Klimmer (381 Ringe), Emily Der (381), Philipp Englert (384), Sascha Grobowoj (376) und Denise Eberle (377) mit insgesamt 1899 Ringen (von 2000 möglichen) ein sehr starkes Gesamtergebnis, was bereits zur Führung vor dem Zweitplatzierten SV Binau reichte und 25 Ringe Vorsprung zum dem Drittplatzierten SSV Eberbach II bedeutete.

Liam Unangst meistert Situation

Nach einer kurzen Ruhephase und der Änderung in der Aufstellung von Denise Eberle auf Liam Unangst, ging die Mannschaft mit diesem deutlichen Vorsprung in den zweiten Wettkampf. Für Liam Unangst, mit 15 Jahren der mit Abstand jüngste Schütze, eine völlig neue Situation, die er jedoch gut meisterte.