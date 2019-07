Pascal Gärtner holt ersten Einzeltitel

Hardheim.Im vorigen Jahr Zweiter, jetzt Erster: Pascal Gärtner (Zweiter von links) hat die Clubmeisterschaften des Tennisclubs Hardheim gewonnen. In einem spannenden Finale setzte er sich gegen Daniel Gotthardt (Zweiter von rechts) mit 3:6/6:2 und 10:5 im Matchtiebreak durch. Dritter wurde Michael Fürst (rechts). Gärtner war zuvor schon mehrmals Clubmeister im Doppel geworden, nun holte er sich den ersten Einzeltitel. Zum „normalen“ Pokal erhielt er gleichzeitig den von Bürgermeister Volker Rohm gestifteten Wanderpokal. Diesen überreiche am Sonntagabend der stellvertretende Bürgermeister Eric Bachmann. Eine Doppel-Konkurrenz gab es in diesem Jahr nicht. Erfreulich war, dass mit Marius Gärtner und Max Mayerhöfer erstmals seit langem wieder zwei Jugendspieler an diesem Turnier teilgenommen haben. Ältester Teilnehmer war Edgar Busche mit 81 Jahren. mf/Bild: Manuela Engels

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019