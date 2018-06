Plätze drei und vier ergattert

Anzeige

Vor märchenhafter Kulisse absolvierten Jürgen Helmdach, Marcel Helmdach und Dieter Bauer vom Lauftreff Edelfingen die Lang- und Mitteldistanz-Triathlon-Strecke in Moritzburg, die zum 17. Mal ausgetragen wurde. Insgesamt 1930 Athleten waren mit von der Partie.

Auf der Langdistanz „BaRockman“ genannt, startete Jürgen Helmdach bereits zum dritten Mal in Folge. Für ihn gab es nach 3,8 Kilometer Schwimmen und 180 km Rad abschließend noch einen Marathon zu bewältigen. Der Wettkampf führte durch den Moritzburger Schlossteich, durch das wellige Dresdner Umland (1100 Höhenmeter auf der Radstrecke) und den teilweise schattigen Forst (400 Höhenmeter, Laufstrecke). Er finishte erschöpft und, mit seiner Leistung nicht ganz zufrieden, in 12 Stunden und 38 Minuten, das bedeutete Platz drei in Altersklasse 55M. Vor allem Krämpfe beim Schwimmen machten ihm zu schaffen. Das Radfahren lief rund und der abschließende Marathon war sehr schweißtreibend.

Auf der Halbdistanz aktiv

Marcel Helmdach und Dieter Bauer starteten auf der Halbdistanzstrecke mit über 400 Athleten, die sich in den Schloss Teich stürzten, um die 1,9 Kilometer Schwimmen zu bewältigen. Es gab einige Engpässe auf der Schwimmstrecke, die heiß umkämpft waren. Die Radstrecke (90 Kilometer) führte über drei Runden mit etwa 550 Höhenmetern. Abschließend war noch der Halbmarathon zu laufen – drei Runden durch den Forst des Schlossgartens mit etwa 200 Höhenmetern.