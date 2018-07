Platz fünf als großer Erfolg

Anzeige

Die Leichtathleten des Ganztagsgymnasiums Osterburken hatten sich für das Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ im Floschenstadion in Sindelfingen qualifiziert und belegten am Ende den fünften Platz unter den acht qualifizierten Teams.

„Mehr war nicht drin angesichts der hochklassig besetzten Konkurrenz“, urteilten die Betreuer Herbert Zemmel und Daniel Kurfiss. Man müsse bedenken, dass es sich bei den Leichtathleten aus Mannheim, Tübingen oder Ludwigsburg meist um Kaderathleten handelt, während bei den Mittelstufenschülern des GTO nur ein einziger in einem Leichtathletikverein aktiv ist. Die technischen Unterschiede in der Leistungsspitze zwischen den ausgebildeten Leichtathleten aus den Zentren Baden-Württembergs und den Sportschülern aus Osterburken waren offensichtlich. Ziel der Bauländer war deshalb auch nicht ein vorderer Rang, sondern: Die Punktzahl vom Kreisentscheid sollte übertroffen werden. Die gelang auch, weil am Ende des langen Wettkampftags die Staffel mit Matteo Iannello, Nick Götzinger, Antonios Papantoniou und Justus Geiger in Sindelfingen um etwa anderthalb Sekunden schneller war als in Buchen.

An ihre Bestleistungen heran reichten zu Beginn des Wettbewerbs Johannes Knoblach und Nick Götzinger mit 2:22 und 2:25 Minuten im 800-Meter-Lauf. Beim anschließenden Ballwurf erzielte Erik Kühling mit 52,50 Meter knapp persönlichen Rekord. Deutlich unter seinem Bestwert vom letzten Jahr blieb dagegen André Sebert mit 51,50 Meter.