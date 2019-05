Platz fünf in Württemberg

Im neu hergerichteten Rohrwangstadion in Aalen wurden die Baden- Württembergischen Staffelmeisterschaften ab der Altersklasse U16 und die Württembergischen Staffelmeisterschaften der U14 ausgetragen. Über 400 Teilnehmer traten in den Staffeldisziplinen 4x100, 4x400, 3x800 und 3x1000 Meter an.

Nach einigen Jahren Pause war auch wieder eine Staffel der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim bei der

...