Platzierung soll behauptet werden

Anzeige

Die U17-Volleyballerinnen des TV Bad Mergentheim hatten sich von den 18 teilnehmenden Mannschaften wie alle anderen Bad Mergentheimer Jugendmannschaften für die Bezirksmeisterschaft qualifiziert. Die wurde mit neun Mannschaften an zwei Spieltagen ausgespielt. Vor kurzem fand der erste Spieltag in Backnang statt.

Niederlage zum Start

Das Turnier startete für die Mädels mit einer deutlichen Niederlage gegen Niederstetten. Im zweiten Spiel gegen Untermünkheim, ein ebenbürtiger Gegner, ging der erste Satz mit 25:21 Punkten an Untermünkheim. Die Bad Mergentheimerinnen steigerten sich und beendeten den zweiten Satz mit 25:23 für sich. Wie schon in beiden Vorrunden, musste der Tie-Break die Entscheidung bringen. Der hart umkämpfte Satz endete mit 15:12 Punkten für Untermünkheim.

Das folgende Spiel gegen Bietigheim wurde dann in zwei Sätzen gewonnen. Auch das letzte Spiel des Tages, gegen Backnang, blieb umkämpft. Der erste Satz ging an Backnang, der zweite Satz wurde mit 25:19 Punkten gewonnen. Noch einmal musste Bad Mergentheim in den Tie-Break, aber auch dieses Mal ging er mit 15:11 Punkten an den Gegner.