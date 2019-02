Plötzlich zum „Nachrücker“ bestimmt

Hettingen.Die Kunstturner vom FC Viktoria Hettingen wurden in der vergangenen Saison 2018 Vizemeister in der Landesliga Baden und verpassten nur ganz knapp den Aufstieg in die Verbandsliga. Mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison kam ein Anruf vom BTB-Ligabeauftragen Manuel Gäng an das Trainerteam David Dittrich und Tobias Schmelcher, da die WKG Griesheim personelle Probleme hat und ihre Mannschaft vom Ligabetrieb abgemeldet hat, ist nun ein Platz in der Verbandsliga Baden frei.

Auf Grund der Vizemeisterschaft in der Landesliga sind die Kunstturner vom FC Viktoria Hettingen nach den Regularien des Badischen Turner-Bunds Nachrücker in die Verbandsliga. Für die Hettinger Kunstturner ist dies die höchste Liga in der Vereinsgeschichte und sie hoffen, die Klasse zu halten.

Die Mannschaft setzt sich aus folgen Kunstturnern zusammen: Robert Balint, Pascal Briem, Nicolas Heck, Noah Wörner, Niklas Mackert, Dominik Wagner, Christoph Schmelcher, Lukas Schmidt und dem Trainerteam David Dittrich und Tobias Schmelcher.

Als Kampfrichter werden Anita Briem, Dominik Linsler, Sascha Tomczyk, Konstantin Scheuermann und Christof Mackert im Einsatz sein. Der FC-Vorsitzende Timo Steichler wünscht den Kunstturnern eine verletzungsfreie Vorbereitung und hofft wie die Kunstturner auf starke Unterstützung der Fans wie im vergangenen Jahr bei den Wettkämpfen.

Die Wettkämpfe finden an folgenden Terminen statt:

9. März: Heimwettkampf FC Viktoria Hettingen – TG Kraichgau (13 Uhr).

16. März: Auswärtswettkampf WKG Sasbach/Renchtal – FC Viktoria Hettingen Hettingen (15 Uhr).

23. März: Heimwettkampf FC Viktoria Hettingen – TV Sexau I (13 Uhr).

31. März: Auswärtswettkampf WKG Wilferdingen/Nöttingen – FC Viktoria Hettingen (14 Uhr).

6. April: Auswärtswettkampf WKG Freiburg – FC Viktoria Hettingen (15 Uhr).

13. April: Ligafinale in Löffingen.

