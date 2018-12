Podestplatz im „Doppelpack“

Beim zweiten Bezirksranglistenturnier in Salach traten fünf jugendliche Badmintonspieler des TV Bad Mergentheim an.

Karalina Klein startete im Einzelwettbwerb bei den Mädchen U 13 und bestätigte ihre positiven Trainingseindrücke, denn sie bestand auch gegen körperlich überlegene Gegnerinnen. Zwei ihrer drei Spiele entschied sie für sich und belegte damit Rang fünf.

Julian Welz und Paul Rückert spielten sowohl in der Einzel- als auch in der Doppeldisziplin in der Kategorie Jungen U 17. Rückert musste sich zunächst für das Hauptfeld qualifizieren, was ihm gelang. Im weiteren Verlauf des Badmintonturniers zeigte er seine kämpferischen Qualitäten und leistete auch gegen höher gesetzte Gegner deutliche Gegenwehr. Am Ende bedeutete dies Platz elf.

Julian Welz kam deutlich besser zurecht. Allerdings fehlte ihm in den entscheidenden Momenten oftmals die nötige Coolness, um noch einen besseren Rang als den fünften zu erreichen. Zusammen waren sie ein Albtraum für ihre Gegner. Doch im Halbfinale mussten sie die Segel streichen und wurden im Endklassement Dritter.

Timo Zieminski gelang es erneut nicht, sich in der Jungenkategorie U 19 auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und fand so weder zu Form noch zu seiner Spielstärke. Deshalb erreichte er den achten Platz. Mit seinem neuen Partner Tom Laukemann (TSV Künzelsau) hatte er im Doppel noch deutliche Abstimmungsschwierigkeiten und so erlangten sie lediglich Rang fünf. Philipp Seeber war bei diesem Badmintonturnier in guter Form, kam aber mit einer Niederlage gegen seinen Dauerrivalen erneut nicht über den fünften Platz in der Einzeldisziplin hinaus.

In der Doppelkonkurrenz bildete er mit seinem Partner Lasse Lenzing (SG Schorndorf) ein Traumdoppel. Die beiden Badmintonspieler dominierten die Doppelkonkurrenz nach Belieben und wurden hoch verdient Erster. mktb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018