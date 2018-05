Polizei überwältigte bewaffneten Mann

Haßmersheim.Zu einem Polizeieinsatz kam es am Dienstagmorgen zwischen 7 und 8 Uhr in Haßmersheim. Gegen 7 Uhr war der Polizei eine Person gemeldet worden, die mit einem Messer in der Hand im Tannenweg herumlief und schrie.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage fuhren mehrere Streifenfahrzeuge der Polizeireviere Mosbach, Neckarsulm und der Polizeihundeführerstaffel nach Haßmersheim und konnten den

...

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.02.2018