Polk bleibt gemeinsamer Trainer

Die Kooperation der beiden Fußballvereine TSV Fortuna Götzingen und VfL Eberstadt hat bereits ihre Weichen für die kommende Saison, was die Trainerfrage der ersten Mannschaft betrifft, gestellt. So verständigten sich die Vorstände beider Vereine und Trainer Mathias Polk auf eine weitere Zusammenarbeit auch in der kommenden Saison 2019/20. Die Verantwortlichen freuen sich, dass Einigkeit für eine weitere Zusammenarbeit mit Mathias Polk erzielt wurde. Mathias Polk übernahm nach dem Zusammenschluss das Amt des Trainers und führte die Mannschaft nach Ende der Vorrunde auf einen sehr guten fünften Tabellenplatz der Kreisliga Buchen. Die Verantwortlichen wie auch der Trainer sind überzeugt, dass die Entwicklung der Mannschaft noch nicht abgeschlossen ist und sich eine Fortsetzung der Zusammenarbeit positiv auswirken wird. Bezüglich der Trainerfrage der zweiten Mannschaft finden derzeit noch Gespräche statt. tsv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019