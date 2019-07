Pommerts holen Medaillen

In Maintal fand die Deutsche Meisterschaft im Ju-Jutsu statt. Dort starteten Florian Pommert in der Klasse Senioren männlich bis 62 kg und Alicia Pommert in der Klasse U21 weiblich bis 57 kg. Die beiden Weikersheimr Ju-Jutsuka starten berufsbedingt durch ihre Tätigkeit bei der hessischen Landespolizei für den Judo-Club Wiesbaden.

Florian Pommert erreichte souverän das Finale, in dem er sich unglücklich mit einem Punkt Differenz geschlagen geben musste, somit die Silbermedaille.

Alicia Pommert überzeugte ebenfalls in der Vorrunde und scheiterte nur im Halbfinale an der späteren Siegerin. Doch im kleinen Finale um Platz drei war sie nochmals hoch konzentriert und gewann somit die Bronzemedaille. jj

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.07.2019