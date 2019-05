Punkte sammeln in Wetzlar

Vier Vier-Top-Ten-Platzierungen schaffte Jonas Frieß vom SSC Taubertal bei den 27. Süddeutschen Meisterschaften der Jahrgänge 2007 bis 2003 männlich und 2007 bis 2005 weiblich.

Jonas Frieß (Jg. 2006) startete bei den hochkarätig besetzten Süddeutschen Meisterschaften im Schwimmen (424 Aktive aus 128 Vereinen), die dieses Jahr in Wetzlar ausgetragen wurden. Sein Ziel, weitere Qualifikationszeiten für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu erreichen, konnte er sich hochmotiviert und konzentriert erfüllen.

Über 200 Meter Freistil steigerte er seine erst vor einer Woche aufgestellte Bestzeit nochmals um fast zwei Sekunden und wurde nach 2:12,80 Minuten Sechster in seinem Jahrgang. Auch über 200 Meter Lagen verbesserte er sich nochmals und platzierte sich auch hier auf einen tollen sechsten Platz nach 2:30,69 Minuten. Gleichzeitig erzielte er über 200 m Lagen und 200 m Freistil die Qualifikationszeiten für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin. Über 400 Meter Freistil und 100 Meter Freistil stellte er ebenso neue persönliche Bestzeiten auf und erreichte zwei weitere Plätze unter den Top Ten. Die weiteren Vorbereitungen für die in Kürze anstehenden Deutschen Jahrgangsmeisterschaften laufen bereits auf Hochtouren. ssc

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019