Qualifikation für „Süddeutsche“ geschafft

Diese Norm schaffte auch Marie Krug im Weitsprung. Die 13-Jährige sprang 4,80 Meter weit, siegte damit ganz klar und peilt nun die Fünf-Meter-Marke an. Auch im Sprint über die 75 Meter waren Reuther und Krug top. Beide siegten überlegen in ihren Zeitläufen. Madeleine Reuther war mit 10,42 Sekunden die Schnellste und Marie Krug belegte in dem über 20 Teilnehmer großen Feld den zweiten Platz mit 1,91 Sekunden.

Dritte im Kinder-Dreikampf

Die Überraschung aus Sicht der Igersheimer lieferte aber die 7-jährige Lena Knebel über 800 Meter. In ihrem ersten 800-Meter-Lauf sortierte sie sich von Anfang an im Forderfeld ein und folgte einer Ausreißerin. Nach 400 Metern zog Lena Knebel in hohem Tempo an der Führenden vorbei und vergrößerte den Abstand Meter für Meter. Mit viel Applaus auf der Zielgeraden lief sie nach 3:29,31 Minuten durch das Ziel.

Im Kinder-Leichtathletik-Dreikampf belegte sie in einem großen Teilnehmerfeld den dritten Platz. Auch die neunjährige Jule Schwab schaffte mit dem zweiten Platz im den Sprung auf das Treppchen.

Ihre Ambitionen zum Mehrkampf unterstrichen Robin Dreyer (M 13), Luisa Wolfram (W13) und Marlene Stegers (W12). Robin Dreyer siegte über 800 Meter in 2:36,93 Minuten, nur knapp geschlagen im Sprint über 75 Meter belegte er den zweiten Platz in 10,78 Sekunden. Es folgten noch die Siege über die 60 Meter Hürden in 10,77 Sekunden und im Hochsprung mit 1,48 Meter.

Luisa Wolfram hatte mit dem zweiten Platz im Hochsprung mit 1,38 Meter und dem dritten Platz über die 60 Meter Hürden in 11,37 Sekunden ihre besten Platzierungen. Marlene Stegers konnte sich über 1,33 Meter im Hochsprung, 12,30 Sekunden über 60 Meter Hürden und 11,47 Sekunden über 75 Meter freuen. Jan Knebel (W13) lief die 75 Meter in 11,91 Sekunden, überquerte im Hochsprung 1,23 Meter und 3,79 Meter weit.

Lukas Reuther (M15) war über 800 Meter am Start. Mit gutem Tempogefühl lief er die Distanz. Für die ersten 200 Meter benötigte er 33 Sekunden. Die Stadionrunde hatte er dann nach 66 Sekunden beendet. In der Schlussrunde zeigte er, dass er noch zulegen kann. Er lief einsam an der Spitze und siegte in neuer PB von 2:11,83 Minuten. hl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.04.2018