Referees bestehen Prüfung

Anzeige

Es hat schon Tradition, dass die Schiedsrichtergruppe Mergentheim mit einem Neulingskurs für Schiedsrichter ins neues Jahr startet. So trafen sich zwölf junge und erfahrenere Interessenten im Sportheim des TSV Hohebach, um gemeinsam mit Lehrwart Sebastian Schühl (SRG Mergentheim) die Fußballregeln zu erarbeiten. Wie meist in der Vergangenheit auch, wurde der Kurs gemeinsam mit der Gruppe Künzelsau organisiert.

Neun Lehrabende

An neun Lehrabenden inklusive Prüfung wurde das theoretische Fachwissen von Sebastian Schühl (Gruppe Mergentheim) auf gewohnt souveräne Art und Weise vermittelt. Von den insgesamt ein Dutzend Teilnehmern meisterten neun die Prüfung gleich im ersten Anlauf, während die restlichen beiden Teilnehmer in der Nachprüfung zeigten, dass auch sie die Fußballregeln erfolgreich erlernt haben. Dieses Ergebnis repräsentiert auch die hohen Erwartungen, die der Württembergische Fußballverband an seine Referees stellt.

Erfreuliche Entwicklung

Sehr erfreulich ist, dass die Gruppe Mergentheim diesmal nicht nur Jungs als Schiedsrichter gewann, sondern sich auch drei Mädchen entschlossen haben, der spannenden Tätigkeit als Schiedsrichterin nachzugehen. So zählt die Gruppe Mergentheim derzeit wieder vier aktive Schiedsrichterinnen.