Rekordverdächtiges Event

Waren es 2017 bei der ersten Veranstaltung noch 635 Teilnehmer, so lockte die zweite WE-Bike-Austragung in diesem Jahr rund 900 Radbegeisterte an den Start in Niedernhall. Der Veranstalter, der Verein der Sportfreunde Würth Elektronik, zeigte sich begeistert: „Das Radtou-renfahren war dieses Jahr wieder ein Fest.“

„Ganz großes Kino“, so äußerte sich auch ein Teilnehmer aus dem Hamburger Raum, der in Hohenlohe Urlaub macht und in Niedernhall bei WEBike eine der fünf angebotenen Rund-Touren mitfuhr.

Damit stufte er sowohl das sportliche Angebot als auch das Rahmenprogramm ein. Das geniale Sommerwetter gab es für das Orga-Team dazu, in alles andere hatte dieses im Vorfeld viel Herzblut und Energie gesteckt. Radtourenfahren bedeutet, sich eine Strecke auszusuchen, die nach Kilometern und Höhenme-tern dem eigenen Leistungsvermögen entspricht. Ganz ohne Zeitmessung, aber mit der Möglichkeit, die Natur zu erleben und sich durch die Bewegung etwas Gutes zu tun.