Relegation erreicht

Bezirksliga Hohenlohe

SV Elpersheim – SV Ingersheim 9:1. Gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn SV Ingersheim liefen die Gastgeber in Top-Besetzung auf, während die Hohenloher mit Ersatz antreten mussten. Entsprechend ging der SV Elpersheim schon in den Doppeln mit 2:1 in Führung. In den darauffolgenden Einzelbegegnungen setzte sich der Siegeszug fort. Dabei setzte sich Uwe Michel zunächst knapp im fünften Satz durch.Deutlicher verliefen die Spiele von Erwin Kilian, Gerhard Bauer, Philipp Behringer, Hartmut Ihl und Ralf Stephan. Damit stand es bereits 8:1 für den SVE nach dem ersten Durchgang. Den noch fehlenden Punkt machte Uwe Michel. Mit diesem 9:1-Erfolg steht die Mannschaft des SV Elpersheim I bereits vorzeitig als Tabellenzweiter fest, was zur Relegationsrunde um den Aufstieg in die Landesklasse berechtigt.

Kreisliga B