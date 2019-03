Relegation ist nun greifbar

Nachdem die Höpfinger Volleyball-Frauen zuletzt den Tabellenführer der Bezirksliga Bruchsal I geschlagen hatten, galt es nun, auch die zweite Mannschaft der Bruchsaler zu schlagen. Mit einem Sieg war die Vizemeisterschaft weiter drin.

Zu Beginn setzte der TSV den Gastgeber mit sicheren Ballwechseln und starken Angriffen unter Druck, und den erste Satz wurde mit 25:12 Punkten gewonnen. Weiter holten die Gegner etwas auf, aber durch Konzentration und Teamgeist gab Höpfingen auch diesen Satz nicht aus der Hand und gewann diesen Durchgang mit 25:18. Nun hieß es, konzentriert weiter arbeiten und mit drei Punkten im Gepäck nach Hause fahren. Durch zwei souveräne Aufschlagserien aller Spielerinnen entschieden die Gäste dann auch den dritten Satz mit 25:6 Punkten und somit das Spiel mit 3:0 nach Sätzen für sich.

Die Höpfingerinnen haben in den vergangenen Spieltagen nochmal gezeigt, dass der Wille da ist, um das lang fokussierte Ziel nun wahr werden zu lassen: Im Moment ist man Zweiter.

Der letzte Spieltag der Saison, am 6. April in Höpfingen, soll nochmal ein voller Erfolg werden, denn es müssen weitere sechs Punkte auf das Konto der Höpfinger, um den aktuellen Tabellenplatz verteidigen zu können und um dann in die Relegation einziehen zu dürfen.

Doch die Gegner aus Sinsheim sind den TSV-Frauen auf der Spur und auch die Viert- und Fünft-Platzierten haben noch Chancen auf die Vizemeisterschaft. Ab 15 Uhr wird der Volleyballkrimi in heimischer Halle losgehen.

