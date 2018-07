Relegationsplatz 2 noch drin

Anzeige

Hoffen auf Ausrutscher

Die Mannen um Headcoach Matze Wagner sind also vorgewarnt, das Spiel keineswegs auf die leichte Schulter zu nehmen. Immerhin macht sich das Team noch Hoffnungen, den Platz 2 in der Tabelle zu erreichen, der die Relegation in die Regionalliga ermöglichen wird. Dafür müssen aber beide verbleibenden Spiele gewonnen werden und Tübingen müsste noch Federn lassen. Etwa beim parallel stattfinden Spitzenduell gegen die Stuttgart Silver Arrows, die am Sonntag bereits vorzeitig Meister werden könnten.

Die Meisterschaft sicher in der Tasche hat dagegen die U19-Jugend des Wolfpack, die in Spielgemeinschaft mit den Crailsheim Titans antritt und ebenfalls am Sonntag antritt, allerdings um 12 Uhr in Crailsheim. Dort findet das Rückspiel gegen die Kuchen Mammuts statt, das jedoch keine Bedeutung mehr für die Tabelle und den Meistertitel hat. Jetzt heißt es nur noch um die „Perfect Season“ zu spielen – und natürlich Pokal und Medaillen in Empfang zu nehmen.

Das Oberligaspiel startet um 15 Uhr auf dem Sportplatz am Fischerweg in Heidenheim-Schnaitheim. Wie immer besteht für Wolfpackfans - nach Anmeldung - Gelegenheit zur Mitfahrt im Mannschaftsbus. Treffen ist um 10 Uhr beim Deutschordenstadion.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.07.2018