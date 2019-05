Rennen um begehrte Medaillen

Der 1. FC Igersheim, Mitglied der LG Hohenlohe, ist Ausrichter der offenen Kreis-Mehrkampf-Meisterschaften der Schüler. Die Mehrkämpfe finden am Sonntag, 12. Mai, auf dem Sportplatz an der Erlenbachhalle in Igersheim statt.

Urkunden für alle

In den Jahrgängen 2004 bis 2009 werden die Kreismeister jeweils im Vier- und Dreikampf ermittelt. Die Jahrgänge 20010 und jünger ermitteln ihre Kreismeister im Dreikampf. Jede Altersklasse wird getrennt gewertet.

Urkunden gibt es für alle Teilnehmer und Medaillen gibt es für die Plätze eins bis drei Rahmenwettbewerbe gibt es für die Klassen U20 und U18 (Jahrgang 2000 bis 2003) und Aktiven im Kugelstoßen, Weit- und Dreisprung und über 100 Meter. der Zeitplan ist auf der Homepage, www.leichtathletik-igersheim.de zu finden. Beginn der Veranstaltung ist dieses Jahr bereits um 13 Uhr.

Eintreffen der Kinder auf dem Sportplatz gegen 12 Uhr. Für die Helfer: Aufbau ab 9.45 Uhr, Kampfrichterbesprechung 12.20 Uhr

Meldungen und Ausschreibung unter https://ladv.de oder unter www.leichtathletik-igersheim.de. Meldeschluss ist Donnerstag 9. Mai. Nachmeldungen sind am Wettkampftag bis eine Stunde vor Beginn möglich. hl

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.05.2019