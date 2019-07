Ron Wolfart in Form

Beim 44. Internationalen Stuttgarter Schwimmfest schwamm Ron Wolfart (Jahrgang 1999) vom TV Bad Mergentheim persönliche Bestzeit und Vereinsjahrgangsrekord über 100 Meter Brust. Außerdem qualifizierte er sich mit 1:08,34 Minuten für die Offenen Deutschen Meisterschaften Anfang August in Berlin.

Ron Wolfarts stärkster Konkurrent beim Wettkampf in Stuttgart kam aus Ägypten. M. Morsy vom Heliopolis Sporting Club schwamm im offenen Finale über 100 Meter Brust Veranstaltungsrekord und wurde Erster vor dem TV-Schwimm-Sportler aus Bad Mergentheim. In der selben Reihenfolge schlugen die beiden auch über die kürzere 50-Meter- Brust-Strecke an. Zum 100-jährigem Bestehen des Veranstalters und Ausrichters TB Canstatt waren 579 Schwimmer aus zwölf Nationen und 42 Vereinen gemeldet. tvs

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.07.2019