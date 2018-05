Saison beginnt in Buchen am 8. Mai

Anzeige

Beim Sportabzeichen-Stützpunkt des TSV 1863 Buchen besteht auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben; neu auch für Menschen mit Behinderung.

Disziplinen üben

Interessierte und der bestehende Sportabzeichen-Treff können jeden Dienstag, erstmals am 8. Mai ab 18 Uhr, im Frankenlandstadion leichtathletische Disziplinen üben und abnehmen lassen. Für das Schwimmen Kurz- und Langstrecke besteht mittwochs von 19 bis 20 Uhr im Hallenbad die Möglichkeit, so lang das Hallenbad geöffnet ist, sonst im Freibad bei den Schwimmmeistern und nach Bekanntgabe durch die Presse. Für das Radfahren werden gesonderte Termine bekannt gegeben. Die turnerische Disziplin kann in der Sport- und Spielhalle beim Hallenbad mittwochs ab 19.30 Uhr geübt und abgenommen werden.