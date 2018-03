Saisonziel bei weitem übertroffen

Anzeige

Das Lieblingsgerät der Hettinger, die Ringe, gewann der FC. Vier der fünf Turner präsentierten Kürübungen, die das äußerst schwierige Krafthalteteil Kreuzhang und verschiedene Kreuzhangausführungen in Verbindung mit der Hangwaage oder dem Winkelstütz beinhalteten. Damit hoben sich Tobias Schmelcher (11,65), David Dittrich (11,45), Lukas Schmidt (11,05) und Pascal Briem (10,15) besonders hervor und gewannen mit 44,3:43,2 dieses Gerät. Zur Halbzeit führte der FC knapp mit 129,5:127,45 Punkten.

Der Gastgeber zeigte danach durchweg den schweren Sprung Tsukahara, wurde aber für sein Risiko nicht belohnt. Die Hettinger Pascal Briem (11,15) und Noah Wörner (10,85) hatten sichere Sprünge mit Überschlag und halber Drehung. Nicolas Heck wagte sich ebenfalls an Tsukahara und wurde mit der Traumnote von 12,15 Punkten belohnt. Tobias Schmelcher (11,55) zeigte auch einen klasse Sprung mit Überschlag Salto in den sicheren Stand. Auch dieses Gerät gewannen die Hettinger Turner mit 45,7:44,35 Punkten.

Am Barren wollten die FC’ ler den Vorsprung ausbauen, wurden aber von den Obergrombacher Turnern knapp mit 45,35:45,1 Punkten besiegt. Die Tageshöchstwertung an diesem Gerät gelang wiederum Tobias Schmelcher mit 11,5 Punkten.

Mit einem Vorsprung von 3,15 Punkten ging es in die entscheidende Phase beim letzten Gerät, dem Reck. David Dittrich trumpfte hier auf und erreichte mit 11,3 Punkten die Tageshöchstwertung. Zuvor waren Pascal Briem und Christoph Schmelcher mit jeweils einer stabilen Kürübung und 10,5 Punkten zu sehen. Tobias Schmelcher rundete die perfekte Vorstellung der Hettinger Turner mit elf Punkten ab. Auch dieses Gerät wurde mit 43,3:42,75 von Hettingen gewonnen.

Am Schluss siegte der FC Hettingen mit 263,6:259,9 Punkten gegen den TV Obergrombach. Top-Turner des Tages war Tobias Schmelcher mit sagenhaften 68 Punkten. Das Saisonziel „Nichtabstieg“ wurde jetzt schon weit übertroffen, und die Hettinger gehen als Tabellenzweiter in das Ligafinale. Das findet am Samstag, 24. März, in Kehl statt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.03.2018