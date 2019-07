Sara Lechner entpuppte sich als eifrigste Medaillen-Sammlerin

Über einem Zeitraum von insgesamt drei Wochen fanden die Meisterschaften des Bayerischen Sportschützenbundes im Sportschießen statt. Die Wettkämpfe in den verschiedenen Disziplinen wurden allesamt in München auf der Olympia-Schießanlage ausgetragen. An diesen Meisterschaften haben in den verschiedenen Disziplinen und Altersklassen insgesamt mehr als 10 200 Schützen teilgenommen. Die SG Fortuna Röttingen war mit insgesamt 18 Schützen vertreten.

Am „Vorderlader-Wochenende“ überzeugte Georg Hubert in der Disziplin Perkussionsgewehr 50 Meter mit 143 Ringen in der Klasse Herren III. Er belegte damit den hervorragenden dritten Platz. Franz Rhein schoss in der Disziplin Vorderlader-Perkussionspistole 127 Ringe und belegte damit den 18. Platz in der Klasse Herren IV. Rainer Hehn startete mit der Freien Pistole. Er erreichte 498 Ringe und damit Platz 24.

Sara Lechner wird Meisterin

Sara Lechner wiederholte ihren Sieg bei der Bayerischen Meisterschaft aus dem Jahr 2016 in der Disziplin KK 3x20. Bei sehr schwierigen äußeren Bedingungen mit starken Windböen spielte Sara Lechner ihre vielfach erprobte Wettkampferfahrung, indem sie dem wechselhaften Wind trotzte. Sowohl knieend als auch stehend wartete sie mit dem besten Ring-Ergebnis auf, was ihr letztendlich einen Vorsprung von fünf Ringen einbrachte. Besonders beachtlich war die letzte Stehend-Serie, die Sara Lechner mit insgesamt 99 Ringen abschloss.

Antonia Back, die ebenfalls für Röttingen startet, belegte mit 571 Ringen den dritten Platz. Vervollständigt wurde das Röttinger Trio durch Lisa-Marie Höpp mit 554 Ringen und Platz 13. Die Mannschaft erreichte den hervorragenden zweiten Platz mit 1703 Ringen. Damit lag man am ende nur um drei Ringe hinter Platz eins.

Für das Finale qualifiziert

In einem starken Teilnehmerfeld qualifizierte sich Sara Lechner in der Disziplin Luftgewehr 10 Meter mit 393 Ringen auf Platz sieben für das Finale der besten Acht. Eine 100-er Endserie gab den Ausschlag für Platz 7, nachdem noch vier weitere Schützinnen 393 Ringe erzielt hatten. Im anschließenden Finale schoss sie sich nach holprigem Start zwischenzeitlich bis auf Platz zwei vor. Gegen Ende fielen bei ihr jedoch keine „dicken Zehner“ mehr. Die wären allerdings wichtig gewesen, denn im Finale wird auf Zehntelringe gewertet. So fiel Sara Lechner am Ende noch auf Platz vier zurück. Mit ihr in der Mannschaft schossen Antonia Back (392 Ringe Platz 15) und Lisa-Marie Höpp 389, Platz 22). Mit diesen Ergebnissen belegten sie in der Mannschaftswertung gemeinsam den undankbaren vierten Platz..

Rainer Hehn und Alexander Jakubowski starteten in der Disziplin KK-Standardpistole in der Klasse Herren III. Rainer Hehn erreichte dabei mit 517 Ringen den 19. Platz. Alexander belegte mit 512 Ringen den 20. Platz im Endklassement.

Am vorletzten Schieß-Tag bei den Bayerischen Meisterschaften schoss Sara Lechner in der Disziplin KK 3x40 insgesamt 1145 Ringe (377/391/377). Hier werden, wie bei KK 3x20, die Stellungen knieend, liegend und stehend geschossen. Am Ende erreichte sie in der Einzelwertung wiederum den vierten Platz. Die Mannschaft, die in gleicher Besetzung wie bei KK 3x20 antrat, platzierte sich auf Platz drei.

Wolfgang Ort startete in der Disziplin KK-Liegend. Er erreichte mit guten 585 Ringen den guten achten Platz unter 110 Startern.

Zweiter Einzeltitel für Sara Lechner

Am letzten Tag der Meisterschaften ging die Erfolgsserie im KK-Liegendkampf der Juniorinnen I mit dem überragenden Sieg von Sara Lechner weiter. Mit 594 Ringen lag siesechs Ringe vor ihrer härtesten Verfolgerin. In der Mannschaftswertung belegten die Schützinnen Sara Lechner, Nina Vogel und Lisa-Marie Höpp ebenfalls den ersten Platz.

Aaron Baumann hatte sich mit der Luftpistole für die Bayerischen Meisterschaften qualifizieret. Es war sein erster Start bei einer Bayerischen Meisterschaft. Er erzielte er 155 Ringe in der Klasse Schüler männlich und belegte damit Platz 29. Gleich im Anschluss durfte er in der neu geschaffenen Disziplin Luftpistole-Mehrkampf an den Start. Hier belegte er mit 324 Ringen den guten fünten Platz

Beste Schützin insgesamt aus Röttinger Sicht war bei den Bayerischen Titelkämpfen in München Sara Lechner mit zwei Mal Gold und zwei Mal Platz vier in der Einzelwertung, sowie je einmal Gold, Silber, Bronze sowie Platz vier in der Mannschaftswertung. wor

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019