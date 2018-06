Schafft Wachbach den Sprung in die Landesliga?

Anzeige

Trainer Arben Kaludra ist von seiner Mannschaft und den Fans begeistert. „Was die Mannschaft bisher geleistet hat, ist fantastisch. Gegen hochkarätig besetzte Gegner haben wir uns jeweils verdient durchgesetzt und freuen uns sehr, das entscheidende Relegationsspiel erreicht zu haben. Und die Präsenz unserer Fans ist großartig und eine große Motivation für die Mannschaft“.

Die letzten Spiele haben allerdings auch Spuren im Wachbacher Kader hinterlassen. Neben den bereits verletzten Vasile Jambu und Philipp Kaufmann fällt auch Christopher Limbrunner (Bänderriss) definitiv aus. Hinter dem Einsatz von Philipp Volkert und Fabian Raupp steht ein Fragezeichen. „Wir werden trotzdem eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen, die dem Favoriten alles abverlangen wird“ sagt Kaludra. „Es ist nur ein Spiel, da ist vieles möglich.“

Der TV Pflugfelden ist in einem Stadtteil der Kreisstadt Ludwigsburg beheimatet und spielt seit zwei Jahren in der Landesliga. Nach dem Aufstieg gelang Platz neun, in der zweiten Saison reichte es nur zu Platz zwölf und damit zum Relegationsplatz, punktgleich mit Schornbach (beide 38 Punkte). Schornbach hat die um sechs Treffer bessere Tordifferenz als Pflugfelden.

Mit beteiligt, dass Pflugfelden in die Relegation muss, war der TSV Crailsheim, der im letzten Saisonspiel gegen Pflugfelden unentschieden gespielt hatte. Pflugfelden war 2005 in die Bezirksliga Enz/Murr aufgestiegen und spielte dort bis 2012.

Nach dem Abstieg gelang der sofortige Wiederaufstieg mit den Plätzen vier, drei und schließlich der Meisterschaft 2016.

Das Wachbacher Trainerteam schätzt den Gegner nochmals stärker ein als die bisherigen Kontrahenten. „Viele torgefährliche Spieler bilden eine starke Offensive und haben beachtliche 62 Treffer in der Landesliga erzielt“, sagt Kaludra. Bester Torschütze bei Pflugfelden mit zwölf Treffern ist Dimitris Karagiannis. „Nach hinten scheinen sie nicht so gefestigt zu sein, wie 73 Gegentore beweisen. Das wollen wir natürlich ausnutzen“.

Das Spiel findet nicht weit von Pflugfelden in Ingersheim statt, ist für den TV quasi ein Heimspiel. „Aber ich bin sicher“, so Kaludra, „unsere Fans werden diesen vermeintlichen Nachteil ausgleichen.“

Die Mannschaft des SV Wachbach wird wieder von zahlreichen Fans begleitet. Neben vielen Privat-Pkw machen sich auch drei vollbesetzte Busse auf den Weg nach Ingersheim.

Sollte der SV Wachbach das Relegationsspiel am Sonntag gewinnen, ist das Ergebnis des Relegationsspiels heute Abend zur Bezirksliga nicht mehr relevant. Dann bleibt der TSV Michelfeld in der Bezirksliga und der SV Westheim steigt in die Bezirksliga auf. Den freien Platz in der Kreisliga A 1 würde dann der VfB Neuhütten einnehmen, obwohl er das Relegationsspiel gegen Dimbach verloren hat. rst

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.06.2018