Schlossgraben war sehr anspruchsvoll

Külsheim."Die Wurst wird 10." So hieß es im Vorfeld treffend zur zehnten Auflage des Weißwurst-Mountainbikerennens des Radsportvereins Vorwärts am Sonntag mit Start und Ziel an der Festhalle. Die neue Streckenführung mit der Umrundung des Schlosses durch den Schlossgraben, genau 100 motivierte Teilnehmer, eine respektable Zahl an Zuschauern sowie eine prächtige Organisation waren die Zutaten für ein

...