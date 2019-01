Schlusspaar macht es spannend

Die Sportkegel-Herrenmannschaft des SV Seckach ließ es sich auch im neuen Jahr nicht nehmen, ihren ersten Heimsieg mit einem Herzschlagfinale zu gestalten.

Wie so oft wollte das Schlusspaar den Wettkampf nicht langweilig werden lassen. Doch letztendlich hatte der Gegner den starken Nerven und den überragenden Leistungen des Schlusspaares nichts entgegen zu setzten. Nicht so spannend, aber genauso gut konnte es die gemischte Mannschaft am Sonntag in Stuttgart-Kaltental. Keine Chance hatte die Heimmannschaft gegen die starken Seckacher. Leider mussten die Damen des SV Seckach in Waldrems eine Auswärtsniederlage hinnehmen.

Die Spiele endeten: SV Seckach H. – KSV Weissach mit 5:3 Punkten und 3145:3104 Holz. Gespielt haben: Christopher Karle 528; Friedrich Graf 494; Rainer Miesch 519; Reinhold Winter 522; Markus Winter 546 und Markus Münnich 536. VFL Stgt-Kaltental – SV Seckach mit 1:7 Punkten und 2475:2869 Holz. Gespielt haben: Julian Kraus 518; Artem Lukovskij 440; Gabriele Büchler 452; Helmar Arthofer 436; Florian Arthofer 528 und Sven Arthofer 495 Holz. KVS Waldrems – SV Seckach D II mit 5:1 Punkten und 2032:1950 Holz. Gespielt haben: Tina Kempf 452: Barbara Hoffmann 515; Stefanie Pistor 505 und Sylvia Thierl 478. se

